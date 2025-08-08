Видео
Искали сутки — на Одесчине нашли тело мальчика 9 лет

Искали сутки — на Одесчине нашли тело мальчика 9 лет

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 13:08
В Одесской области найден мертвый мальчик, которого искали сутки
Полицейский расследует обстоятельства. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В селе Мирное Одесской области обнаружили тело 9-летнего Артема Багачука. Мальчик 7 августа пошел на прогулку и исчез, его поиски продолжались около суток.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Найдено тело мальчика

Девятилетний Артем Багачук из села Мирное 7 августа пошел на детскую площадку. Однако домой мальчик так и не вернулся. Родители обратились в полицию и ребенок был объявлен в розыск.

К сожалению, мальчика нашли мертвым. Сегодня его тело без признаков жизни обнаружили в местном водоеме. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

None - фото 1
Сообщение полиции. Фото: скриншот новости Нацполиции
увага! розшукується малолітній артем багачук! (оновлено)
Артем Багачук. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, недавно мы писали о поисках ребенка, который исчез во время купания в море. А также о том, как в Одесской области дерево упало на платку с подростками и убило одного из них.

