В Одесской области найден мертвый мальчик, которого искали сутки

Полицейский расследует обстоятельства. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В селе Мирное Одесской области обнаружили тело 9-летнего Артема Багачука. Мальчик 7 августа пошел на прогулку и исчез, его поиски продолжались около суток.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Найдено тело мальчика

Девятилетний Артем Багачук из села Мирное 7 августа пошел на детскую площадку. Однако домой мальчик так и не вернулся. Родители обратились в полицию и ребенок был объявлен в розыск.

К сожалению, мальчика нашли мертвым. Сегодня его тело без признаков жизни обнаружили в местном водоеме. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Сообщение полиции. Фото: скриншот новости Нацполиции

Артем Багачук. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, недавно мы писали о поисках ребенка, который исчез во время купания в море. А также о том, как в Одесской области дерево упало на платку с подростками и убило одного из них.