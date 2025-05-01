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Доступ до моря закритий — Затока та Кароліно-Бугаз без туристів

1 травня 2025 18:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На одеській Затоці та в Кароліно-Бугазі обмежено переміщення цивільних
Попередження про міни. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через постійні обстріли Затоки та Кароліно-Бугазу, у цій курортній зоні ввели обмеження на перебування там цивільних осіб. Крім того, власники прибрежних будівель там мають обстежувати узбережжя на вибохонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Кароліно-Бугазька сільська рада.

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У зв’язку із високою загрозою для життя та здоров’я людей, через постійні обстріли у курортному селищі Затока та в Кароліно-Бугазі ввели обмеження на перебування там цивільних осіб. Зокрема це стосується:

  • перебування осіб, крім тих, що виконують військові/спеціальні завдання, на пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Кароліно-Бугазу.
  • Власників приміщень, земельних ділянок, прилеглих до пляжної зони, суб’єктам господарювання у сфері готельно-ресторанного бізнесу, туризму та інших видів діяльності, що мають вихід до пляжної зони.

Такі обмеження діятимуть до скасування воєнного стану. Крім того, власники будівель у Затоці повинні щоденно візуально обстежувати прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. А у разі їх виявлення, невідкладно повідомляти органи ДСНС України або Національної поліції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про те, як виглядає Затока сьогодні.

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