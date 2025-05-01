На одесской Затоке и в Каролино-Бугазе ограничено перемещение гражданских

Предупреждение о минах. Фото: Новини.LIVE

Из-за постоянных обстрелов Затоки и Каролино-Бугаза, в этой курортной зоне ввели ограничения на пребывание там гражданских лиц. Кроме того, владельцы прибрежных зданий там должны обследовать побережье на взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает Каролино-Бугазский сельский совет.

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В связи с высокой угрозой для жизни и здоровья людей, из-за постоянных обстрелов в курортном поселке Затока и в Каролино-Бугазе ввели ограничения на пребывание там гражданских лиц. В частности это касается:

пребывания лиц, кроме тех, которые выполняют военные/специальные задачи, на пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Каролино-Бугаза.

Владельцев помещений, земельных участков, прилегающих к пляжной зоне, субъектам хозяйствования в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, туризма и других видов деятельности, имеющих выход к пляжной зоне.

Такие ограничения будут действовать до отмены военного положения. Кроме того, владельцы зданий в Затоке должны ежедневно визуально обследовать прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. А в случае их обнаружения, безотлагательно сообщать в органы ГСЧС Украины или Национальной полиции.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о том, как выглядит Затока сегодня.