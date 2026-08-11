Доступність укриттів в Одесі: де ховаються містяни під час атак

Напис "Укриття". Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Після масованої атаки на Одесу в ніч на 9 серпня питання укриттів знову стало особливо гострим. Балістика долітає до міста за лічені хвилини. За цей час мешканці мають встигнути дістатися безпечного місця. Однак далеко не скрізь є бомбосховища в кроковій доступності — і це на п'ятому році повномасштабної війни.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи є поруч із ними укриття та чи користуються вони ним під час повітряної тривоги?

Укриття в Одесі

В Одесі на п’ятому році повномасштабного вторгнення РФ досі існують проблеми з укриттями. Далеко не в усіх районах можна знайти навіть примітивне в пішій доступності, і це при тому, що місто практично щодня перебуває під обстрілами. Одесити зізнаються: єдиний спосіб захисту для них — правило двох стін.

"Якихось маркерів про те, що десь там поблизу укриття взагалі немає. Можливо, якщо дивитися по мапі, десь є. Але так, щоб коли повітряна тривога починається і щоб одразу зреагувати, заховатися, то ні, доводиться в квартирі за другою стіною ховатися. Коли балістика, наприклад, летить, то тут ти обов’язково починаєш шукати — особливо на пляжі — там, на щастя, є де-інде мобільні укриття", — каже Михайло.

Михайло про відсутність табличок. Фото: Новини.LIVE

Важливо й те, наскільки далеко розташоване найближче укриття. Якщо до нього потрібно йти кілька хвилин, під час небезпеки люди нерідко залишаються вдома або спускаються на перші поверхи будівель.

"Укриття тільки за квартал. На першому поверсі живу, думаю, наче як укриття. Вдома ходжу у ванну кімнату, коли прям страшно літає. Ну десь коли далеко, там на Чорноморку, то ні, бо я тут в центрі", — говорить Ірина.

Ірина про відстань до укриття. Фото: Новини.LIVE

Однак є й ті, хто, попри наявність укриття, все одно воліє залишатися вдома. Пояснюють це просто — втомою, а також необхідністю брати із собою тварин. Поки всіх збереш, уже може бути пізно кудись бігти, адже балістична ракета досягає міста за лічені хвилини.

"Проживаю тут вже близько року. Я на університетській живу. Там в університеті, ніби, є укриття, але ми не ходимо. Вдома ховаємось в коридорі. У дочки приходить сповіщення і вона каже: "всі в коридор", — і я, і коти. Я за весь час повномасштабного вторгнення ні разу не спускалась в укриття", — ділиться Оксана.

Оксана про те, як ховається вдома. Фото: Новини.LIVE

Приватний сектор

У приватному секторі ситуація дещо інша: замість громадських укриттів мешканці найчастіше мають власні підвали чи інші більш захищені місця на території будинку. Та навіть за таких умов під час тривоги туди спускаються не завжди.

"Я живу в приватному секторі. В мене є підвал. Чесно кажучи, не спускаюсь туди. Я вдома себе відчуваю в безпеці. Одну ніч я дуже злякалась і спустилась біля колони і чекала. Ну це, напевно, перший раз за всю війну, коли я дійсно злякалась", — розповідає Ірина.

Ірина про ситуацію в приватному сеторі. Фото: Новини.LIVE

Стан укриттів

Окрема тема — умови всередині самих укриттів. Важливо, щоб приміщення було облаштоване для перебування людей під час затяжної тривоги. У найпростіших укриттях мають бути місця для сидіння, запас питної й технічної води, освітлення, аптечка, вогнегасник та облаштований туалет або відповідні ємності. Також приміщення повинне мати справну вентиляцію.

"Ми живемо на першому поверсі, тому якось не ходимо, хоча треба. Наше укриття в хорошому стані: вода є, інтернет є, туалет є — все добре. В перші дні користувались укриттям, а зараз, мабуть, вже звикли", — пояснює Ольга.

Ольга про стан укриттів. Фото: Новини.LIVE

Укриттів у кроковій доступності в Одесі досі бракує, і для багатьох це головна проблема під час тривоги. Саме тому коридор, підвал чи дві стіни стають не стільки вибором, скільки єдиним доступним варіантом. Зараз можливість дістатися справді безпечного місця досі є далеко не в кожного одесита.

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