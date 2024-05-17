Доведеться затриматися на КПП — як з Одеси виїхати за кордон у пʼятницю

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір п'ятниці, 17 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Дорога до Молдови сьогодні зранку може тривати трохи більше години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з міста, у районі Великого Дальнику та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним та помаранчевим кольорами. Перед самим пунктом пропуску сьогодні увечері дорога вільна.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі також зафіксовані черги на перетин кордону. Затори там досягають декількох кілометрів — рух сильно ускладнено.

КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та Саф'ян, а також на під'їзді до самого паромного пункту "Орлівка" в селі Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. Дістатися автівкою Румунії у п'ятницю можна за 4 години та 30 хвилин.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне змінили. За даними моніторингового сайту, 17 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,26 грн/л;

дизельне пальне — 53,04 грн/л;

скраплений газ — 26,67 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.



Додамо, що тепер пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".