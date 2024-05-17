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Доведеться затриматися на КПП — як з Одеси виїхати за кордон у пʼятницю

17 травня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Доведеться затриматися на КПП — як з Одеси виїхати за кордон у пʼятницю
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на вечір п'ятниці, 17 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Дорога до Молдови сьогодні зранку може тривати трохи більше години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з міста, у районі Великого Дальнику та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним та  помаранчевим кольорами. Перед самим пунктом пропуску сьогодні увечері дорога вільна.

Затори до Паланки 17 травня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі також зафіксовані черги на перетин кордону. Затори там досягають декількох кілометрів — рух сильно ускладнено.

Затори на Старокозачому 17 травня
КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та Саф'ян, а також на під'їзді до самого паромного пункту "Орлівка" в селі Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. Дістатися автівкою Румунії у п'ятницю можна за 4 години та 30 хвилин.

Затори до Орлівки 17 травня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне змінили. За даними моніторингового сайту, 17 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,26 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,04 грн/л;
  • скраплений газ — 26,67 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку

Додамо, що тепер пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".

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