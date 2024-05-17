Доведеться затриматися на КПП — як з Одеси виїхати за кордон у пʼятницю
Станом на вечір п'ятниці, 17 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Дорога до Молдови сьогодні зранку може тривати трохи більше години.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з міста, у районі Великого Дальнику та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним та помаранчевим кольорами. Перед самим пунктом пропуску сьогодні увечері дорога вільна.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче" наразі також зафіксовані черги на перетин кордону. Затори там досягають декількох кілометрів — рух сильно ускладнено.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та Саф'ян, а також на під'їзді до самого паромного пункту "Орлівка" в селі Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. Дістатися автівкою Румунії у п'ятницю можна за 4 години та 30 хвилин.
Ціни на пальне
На автозаправних станціях України ціни на пальне змінили. За даними моніторингового сайту, 17 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,47 грн/л;
- А-95 — 55,84 грн/л;
- А-92 — 52,26 грн/л;
- дизельне пальне — 53,04 грн/л;
- скраплений газ — 26,67 грн/л.
Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що знаходиться у межах Нижньодністровського національного парку.
Додамо, що тепер пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".
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