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Придется задержаться на КПП — как из Одессы выехать за границу в пятницу

17 мая 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Придется задержаться на КПП — как из Одессы выехать за границу в пятницу
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на вечер пятницы, 17 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Дорога в Молдову сегодня утром может занять немного больше часа.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из города, в районе Великого Дальника и КПП, которое находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен красным и оранжевым цветом. Перед самым пунктом пропуска сегодня вечером дорога свободна.

Пробки в Паланку 17 мая
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксированы очереди на пересечение границы. Пробки там достигают нескольких километров — движение сильно затруднено.

Пробки на Староказачьем 17 мая
КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Сафьян, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка" в селе Новосельское. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик. Достичь границы Румынии в пятницу можно за 4 часа и 30 минут.

Пробки в Орловку 17 мая
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее изменили. По данным мониторингового сайта, 17 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,26 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,04 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,67 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Добавим, что теперь пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".

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