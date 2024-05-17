Придется задержаться на КПП — как из Одессы выехать за границу в пятницу

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер пятницы, 17 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Дорога в Молдову сегодня утром может занять немного больше часа.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из города, в районе Великого Дальника и КПП, которое находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен красным и оранжевым цветом. Перед самым пунктом пропуска сегодня вечером дорога свободна.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксированы очереди на пересечение границы. Пробки там достигают нескольких километров — движение сильно затруднено.

КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Сафьян, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка" в селе Новосельское. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик. Достичь границы Румынии в пятницу можно за 4 часа и 30 минут.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее изменили. По данным мониторингового сайта, 17 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,26 грн/л;

дизельное топливо — 53,04 грн/л;

сжиженный газ — 26,67 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального парка.



Добавим, что теперь пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".