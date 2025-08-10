Черги на кордоні з Молдовою сьогодні

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Ввечері 10 серпня на півдні Одещини ускладнений рух на трасі Одеса-Рені біля кількох пунктів пропуску з Молдовою. Найбільший затор перед КПП у Паланці, де колона авто розтягнулася майже на кілометр. У Орлівці та Рені — локальні затримки, а от Старокозаче залишається повністю вільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Найгірша ситуація — перед КПП у Паланці. Там автомобілі стоять щільною чергою майже на кілометр, а сама дорога проходить через територію Нижньодністровського національного природного парку. На Google Maps ділянка позначена червоним — це означає сильне уповільнення трафіку.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Натомість пункт "Старокозаче — Тудора" працює спокійно. Там черг немає, дорога позначена синім, що вказує на вільний рух. Це може стати зручною альтернативою для тих, хто планує перетинати кордон саме сьогодні.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

В Орлівці, на поромному пункті пропуску, теж є скупчення транспорту, хоча не таке масштабне. Часткові затримки спостерігаються й на трасі М-15 в районі Татарбунарів та Ізмаїла.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" — неоднозначна ситуація: на виїзд з України проїзд вільний, а от на в'їзд утворився затор, що теж відзначено червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

