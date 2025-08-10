Відео
Головна Одеса Довгі черги на виїзд до Молдови — ситуація на трасі Одеса-Рені

Довгі черги на виїзд до Молдови — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 17:12
Черги на кордоні з Молдовою сьогодні
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Ввечері 10 серпня на півдні Одещини ускладнений рух на трасі Одеса-Рені біля кількох пунктів пропуску з Молдовою. Найбільший затор  перед КПП у Паланці, де колона авто розтягнулася майже на кілометр. У Орлівці та Рені — локальні затримки, а от Старокозаче залишається повністю вільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Найгірша ситуація — перед КПП у Паланці. Там автомобілі стоять щільною чергою майже на кілометр, а сама дорога проходить через територію Нижньодністровського національного природного парку. На Google Maps ділянка позначена червоним — це означає сильне уповільнення трафіку.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Натомість пункт "Старокозаче — Тудора" працює спокійно. Там черг немає, дорога позначена синім, що вказує на вільний рух. Це може стати зручною альтернативою для тих, хто планує перетинати кордон саме сьогодні.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

В Орлівці, на поромному пункті пропуску, теж є скупчення транспорту, хоча не таке масштабне. Часткові затримки спостерігаються й на трасі М-15 в районі Татарбунарів та Ізмаїла.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" — неоднозначна ситуація: на виїзд з України проїзд вільний, а от на в'їзд утворився затор, що теж відзначено червоним кольором на картах.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, поїзд, що курсує з Одеси, змінив маршрут через обстріл. Також ми повідомляли, який документ тепер обов'язковий для перетину кордону з Молдовою

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
