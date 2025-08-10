Видео
Видео

Главная Одесса Длинные очереди в Молдову — ситуация на трассе Одесса-Рени

Длинные очереди в Молдову — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 10 августа 2025 17:12
Очереди на границе с Молдовой сегодня
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Вечером 10 августа на юге Одесской области затруднено движение на трассе Одесса-Рени возле нескольких пунктов пропуска с Молдовой. Самая большая пробка перед КПП в Паланке, где колонна авто растянулась почти на километр. В Орловке и Рени — локальные задержки, а вот Староказачье остается полностью свободным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Худшая ситуация — перед КПП в Паланке. Там автомобили стоят плотной очередью почти на километр, а сама дорога проходит через территорию Нижнеднестровского национального природного парка. На Google Maps участок обозначен красным — это означает сильное замедление трафика.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Зато пункт "Старокозачье — Тудора" работает спокойно. Там очередей нет, дорога обозначена синим, что указывает на свободное движение. Это может стать удобной альтернативой для тех, кто планирует пересекать границу именно сегодня.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В Орловке, на паромном пункте пропуска, тоже есть скопление транспорта, хотя не такое масштабное. Частичные задержки наблюдаются и на трассе М-15 в районе Татарбунаров и Измаила.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" — неоднозначная ситуация: на выезд из Украины проезд свободный, а вот на въезд образовалась пробка, что тоже отмечено красным цветом на картах.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, поезд, курсирующий из Одессы, изменил маршрут из-за обстрелов. Также мы сообщали, какой документ теперь обязателен для пересечения границы с Молдовой.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
