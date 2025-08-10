Очереди на границе с Молдовой сегодня

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Вечером 10 августа на юге Одесской области затруднено движение на трассе Одесса-Рени возле нескольких пунктов пропуска с Молдовой. Самая большая пробка перед КПП в Паланке, где колонна авто растянулась почти на километр. В Орловке и Рени — локальные задержки, а вот Староказачье остается полностью свободным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Худшая ситуация — перед КПП в Паланке. Там автомобили стоят плотной очередью почти на километр, а сама дорога проходит через территорию Нижнеднестровского национального природного парка. На Google Maps участок обозначен красным — это означает сильное замедление трафика.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Зато пункт "Старокозачье — Тудора" работает спокойно. Там очередей нет, дорога обозначена синим, что указывает на свободное движение. Это может стать удобной альтернативой для тех, кто планирует пересекать границу именно сегодня.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В Орловке, на паромном пункте пропуска, тоже есть скопление транспорта, хотя не такое масштабное. Частичные задержки наблюдаются и на трассе М-15 в районе Татарбунаров и Измаила.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" — неоднозначная ситуация: на выезд из Украины проезд свободный, а вот на въезд образовалась пробка, что тоже отмечено красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, поезд, курсирующий из Одессы, изменил маршрут из-за обстрелов.