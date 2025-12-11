Затори на трасі Одеса-Рені 11 грудня: де стоять авто

Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах
Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 11 грудня суттєво ускладнений. На окремих ділянках траси Одеса-Рені утворилися кількакілометрові черги.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільше скупчення авто спостерігається за селом Маяки. Тут колона розтягнулася на кілька кілометрів, а швидкість руху знижена до мінімуму. Подібна ситуація — і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.
На ділянці дороги до КПП "Старокозаче — Тудора" рух теж ускладнений. На картах видно помаранчеву зону, яка свідчить про затримки. Черги формуються як на виїзд, так і на в’їзд в Україну.
Затори до Орлівки
Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
Нагадаємо, на Одещині затримали жителя Вилкове, який намагався втекти до Молдови разом із групою військовозобов’язаних чоловіків. Також ми писали, що колишній суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський уникнув ув’язнення у справі про незаконні рішення, що дозволяли чоловікам виїжджати з України.
