Затори на трасі Одеса-Рені 11 грудня: де стоять авто

Автівки у черзі на кордоні. Фото: кадр із відео

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 11 грудня суттєво ускладнений. На окремих ділянках траси Одеса-Рені утворилися кількакілометрові черги.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення авто спостерігається за селом Маяки. Тут колона розтягнулася на кілька кілометрів, а швидкість руху знижена до мінімуму. Подібна ситуація — і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

Дорога до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

На ділянці дороги до КПП "Старокозаче — Тудора" рух теж ускладнений. На картах видно помаранчеву зону, яка свідчить про затримки. Черги формуються як на виїзд, так і на в’їзд в Україну.

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на Одещині затримали жителя Вилкове, який намагався втекти до Молдови разом із групою військовозобов’язаних чоловіків. Також ми писали, що колишній суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський уникнув ув’язнення у справі про незаконні рішення, що дозволяли чоловікам виїжджати з України.