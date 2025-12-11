Відео
Головна Одеса Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах

Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:45
Затори на трасі Одеса-Рені 11 грудня: де стоять авто
Автівки у черзі на кордоні. Фото: кадр із відео

Рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією 11 грудня суттєво ускладнений. На окремих ділянках траси Одеса-Рені утворилися кількакілометрові черги.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення авто спостерігається за селом Маяки. Тут колона розтягнулася на кілька кілометрів, а швидкість руху знижена до мінімуму. Подібна ситуація — і перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах - фото 1
Дорога до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

На ділянці дороги до КПП "Старокозаче — Тудора" рух теж ускладнений. На картах видно помаранчеву зону, яка свідчить про затримки. Черги формуються як на виїзд, так і на в’їзд в Україну.

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на Одещині затримали жителя Вилкове, який намагався втекти до Молдови разом із групою військовозобов’язаних чоловіків. Також ми писали, що колишній суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський уникнув ув’язнення у справі про незаконні рішення, що дозволяли чоловікам виїжджати з України. 

Одеська область затори Новини Одеси черги черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
