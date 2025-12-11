Видео
Главная Одесса Длинные пробки на трассе Одесса-Рени — что происходит на границах

Длинные пробки на трассе Одесса-Рени — что происходит на границах

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:45
Пробки на трассе Одесса-Рени 11 декабря: где стоят авто
Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Движение в направлении границы с Молдовой и Румынией 11 декабря существенно затруднено. На отдельных участках трассы Одесса-Рени образовались многокилометровые очереди.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление авто наблюдается за селом Маяки. Здесь колонна растянулась на несколько километров, а скорость движения снижена до минимума. Подобная ситуация — и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Довгі затори на трасі Одеса-Рені — що відбувається на кордонах - фото 1
Дорога к Паланке и Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

На участке дороги к КПП "Старокозачье — Тудора" движение тоже затруднено. На картах видно оранжевую зону, которая свидетельствует о задержках. Очереди формируются как на выезд, так и на въезд в Украину.

Пробки до Орловки

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в самой Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской области задержали жителя Вилково, который пытался сбежать в Молдову вместе с группой военнообязанных мужчин. Также мы писали, что бывший судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Александр Боярский избежал заключения по делу о незаконных решениях, которые позволяли мужчинам выезжать из Украины.

Одесская область пробки Новости Одессы очереди очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
