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Дрони це не тільки знищення цілей, а й інформація, — експерт

3 вересня 2023 07:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Особливості українських дронів
Розвідувальний дрон. Фото: Оперативне командування "Південь"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Українські дрони, що залітають на територію РФ та окупованого Криму, мають стратегічне значення. Їх робота дозволяє вивідати важливу інформацію у ворога.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Багатофункціональність дронів

За його словами, коли БПЛА входять у повітряний простір тимчасово окупованих територій або ж Росії, то їх мета не лише знищити якийсь об'єкт, але й вивідати певну інформацію.

"До прикладу, коли дрон поцілив у вежу бізнес-центра, де розміщені офіси міністерств, які беруть безпосередню участь у боротьбі проти України. Після ударів вони не працюють по два тижні, а то й більше, а 24 серпня у них взагалі об'явили вихідним днем. Це все впливає на хід бойових дій в Україні. Якщо у них не працює якесь підприємство, то ситуація аналогічна. Якщо щось вибухає на якомусь аеродромі, то це чудово. Якщо у них не працюють аеропорти та введено план "килим", то це теж добре", — розказав Олександр Коваленко.

Також він додав, що тимчасова зупинка роботи будь-яких закладів та установ тягне за собою збільшення проблем в економічній та фінансовій сферах, і не лише.

Розвідувальна функція

За словами експерта, коли дрони знаходяться у повітряному просторі РФ, прямуючи до якоїсь цілі, то на цьому шляху можливі різні сценарії розвитку подій, які надалі впливають на те, яку саме функцію виконуватиме БПЛА.

"Їх можуть просто збити засоби РЕП або зенітно-ракетним комплексом і це фіксується. Фіксується локація, де це відбулося. А це — розвідувальна інформація. Тому збили дрон — отримали інформацію, а не збили — взагалі блискавично. Завдяки розвідувальній інформації ми створюємо мапи розміщення їх засобів ППО, комплексів РЕП", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, російські війська все частіше під час обстрілу південних областей України використовують фальш-цілі. Таким чином вони намагаються відвернути увагу сил ППО України.

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