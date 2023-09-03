Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дроны это не только уничтожение целей, но и информация, - эксперт arrow

Дроны это не только уничтожение целей, но и информация, - эксперт

3 сентября 2023 07:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Особенности украинских дронов
Разведывательный дрон. Фото: Оперативное командование "Юг"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Украинские дроны, залетающие на территорию РФ и оккупированного Крыма, имеют стратегическое значение. Их работа позволяет узнать важную информацию у врага.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Читайте также:

Многофункциональность дронов

По его словам, когда БПЛА входят в воздушное пространство временно оккупированных территорий или России, то их цель не только уничтожить какой-то объект, но и выведать определенную информацию.

"К примеру, когда дрон попал в башню бизнес-центра, где размещены офисы министерств, непосредственно участвующих в борьбе против Украины. После ударов они не работают по две недели, а то и больше, а 24 августа у них вообще объявили" выходным днем. Это все влияет на ход боевых действий в Украине. Если у них не работает какое-либо предприятие, то ситуация аналогичная. Если что-то взрывается на каком-то аэродроме, то это прекрасно. Если у них не работают аэропорты и введен план "ковер", то это тоже хорошо", — рассказал Александр Коваленко.

Также он добавил, что временная остановка работы любых заведений и учреждений влечет увеличение проблем в экономической и финансовой сферах, и не только.

Разведывательная функция

По словам эксперта, когда дроны находятся в воздушном пространстве РФ, направляясь к какой-то цели, то на этом пути возможны разные сценарии развития событий, которые в дальнейшем влияют на то, какую функцию будет выполнять БПЛА.

"Их могут просто сбить средства РЭП или зенитно-ракетным комплексом и это фиксируется. Фиксируется локация, где это произошло. А это — разведывательная информация. Поэтому сбили дрон — получили информацию, а не сбили — вообще молниеносно. Благодаря разведывательной информации мы создаем карты размещения их средств ПВО, комплексов РЭП", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, российские войска все чаще при обстреле южных областей Украины используют фальш-цели. Таким образом, они пытаются отвлечь внимание сил ПВО Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз