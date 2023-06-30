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ДТП на Одещині: серед постраждалих підліток

30 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП на Одещині: серед постраждалих підліток
ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В поліції розпочато розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Ізмаїлі, де постраждали водій і пасажир підліток. Інцидент трапився сьогодні, 30 червня, на одній з вулиць міста.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За попередніми висновками правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхавши за межі проїзної частини дороги. Його авто спочатку зіткнулося з придорожнім стовпом електромережі, а потім з деревом.

Обидва учасники аварії, водій і 16-річний пасажир, отримали травми і були госпіталізовані в реанімаційне відділення міської лікарні.

Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Питання щодо включення інформації про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту до Єдиного реєстру досудових розслідувань розглядаються згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України. 

Протягом року поліцейські вже складали адміністративні протоколи стосовно цього водія за керування транспортним засобом без посвідчення водія та у стані сп'яніння, згідно з частиною 1 статті 126 та частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також ми писали, що поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі. Подія сталася у селі Гвоздавка Друга Любашівської ОТГ.

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