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ДТП в Одесской области: среди пострадавших подросток

30 июня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП в Одесской области: среди пострадавших подросток
ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В полиции начато расследование дорожно-транспортного происшествия в Измаиле, где пострадали водитель и пассажир подросток. Инцидент произошел сегодня, 30 июня, на одной из улиц города.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным выводам стражей порядка, 26-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехав за пределы проезжей части дороги. Его автомобиль сначала столкнулся с придорожным столбом электросети, а затем с деревом.

Оба участника аварии, водитель и 16-летний пассажир, получили травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работают полицейские, устанавливающие все обстоятельства ДТП. Вопросы включения информации о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в Единый реестр досудебных расследований рассматриваются согласно статье 286 Уголовного кодекса Украины.

В течение года полицейские уже составляли административные протоколы в отношении этого водителя за управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии опьянения, согласно части 1 статьи 126 и части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

ДТП в Одесской области

Напомним, 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также мы писали, что полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе. Событие произошло в селе Гвоздавка Вторая Любашевской ОТГ.

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