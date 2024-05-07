Думав, що йому все можна — одеський поліцейський порушив ПДР
На трасі Одеса — Рені керманич службовим автомобілем Національної поліції порушив ПДР. Наразі у Головному управлінні вже почали розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
На відео, що з'явилося у мережі, видно, як керманич службової автівки одного з підрозділів ГУНП в Одеській області порушив правила ПДР. Водій пішов на обгін на ділянці, де це заборонено.
"Той, випадок, коли поліції можна обганяти. На підйомі, на суцільній смузі — без мигалок, без поворотників", — коментує автор відео.
Під час розслідування виявилось, що співробітник поліції повертався з відрядження до Одеси.
Реакція поліції
Наразі вже ініційовано проведення службового розслідування. За його результатами буде визначатися покарання для фігурантів інциденту.
"Вкотре зауважуємо: щодо всіх протиправних дій працівників поліції буде реагування з боку керівництва та надання належної правової оцінки", — зазначено у повідомленні відомства.
Пригоди на дорогах Одещини
Ми раніше писали, що 28 квітня на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія. Внаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, чоловік 1978 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту врятували іншого постраждалого — водія вантажного авто DAF.
Також ми повідомляли, що тиждень тому рух транспорту на автодорозі сполученням Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші був ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. Там вантажівка врізалась у стовп електромереж.
Додамо, що на ділянці автомобільної дороги Одеса — Рені також траплялась дорожньо-транспортна пригода за участю великовантажного транспорту. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.
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