Думал, что ему все можно — одесский полицейский нарушил ПДД

Полиция нарушила ПДД на международной трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени водитель служебным автомобилем Национальной полиции нарушил ПДД. В настоящее время в Главном управлении уже начали расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

На видео, появившемся в сети, видно, как водитель служебного автомобиля одного из подразделений ГУНП в Одесской области нарушил правила ПДД. Водитель пошел на обгон на участке, где это запрещено.

"Тот случай, когда полиции можно обгонять. На подъеме, на сплошной полосе — без мигалок, без поворотников" , — комментирует автор видео.

В ходе расследования оказалось, что сотрудник полиции возвращался из командировки в Одессу.

Реакция полиции

В настоящее время уже инициировано проведение служебного расследования. По его результатам будет определяться наказание для фигурантов инцидента.

"В очередной раз отмечаем: в отношении всех противоправных действий работников полиции будет реагирование со стороны руководства и предоставление надлежащей правовой оценки", — говорится в сообщении ведомства.

Приключения на дорогах Одесчины

Мы ранее писали, что 28 апреля на трассе Одесса-Рени произошла смертельная авария. В результате происшествия погиб водитель грузового авто MAN, мужчина 1978 года рождения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента спасли другого пострадавшего водителя грузового автомобиля DAF.

Также мы сообщали, что неделю назад движение транспорта на автодороге сообщением Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Там грузовик врезался в столб электросетей.

Добавим, что на участке автомобильной дороги Одесса — Рени также происходило дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного транспорта. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.