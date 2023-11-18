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Дунайські морські порти збільшили обробку вантажів — які дані

18 листопада 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайські морські порти збільшили обробку вантажів — які дані
Судно в порту на Дунаї. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку 2023 року морські порти Дунайського кластеру обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів. Цей показник в половину більше у порівнянні за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин. 

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  • у 2023 — 27,6 мільйона тонн;
  • у 2022 — 12,6 мільйона тонн;
  • у 2021 — 4,4 мільйона тонн. 

Зазначимо, що таким чином вантажообіг на Дунаї за 2 роки збільшився на 627%. 

Більше про роботу портів на Одещині

Нагадаємо, Від початку року порти Великої Одеси обробили понад 46 мільйонів вантажів. Наразі відомо, що це на п'ять мільйонів більше за аналогічний період минулого року.

Також ми писали, що на Середньому Дунаї знову відкрили навігацію суден. Після необхідної кількості опадів водойма знову наповнилася, тож флот може вантажитися на повну осадку. 

Додамо, в Одеській області планують реорганізувати логістичну інфраструктуру та відновити роботу нефункціонуючих портів. Це необхідні кроки для продовження експорту українського збіжжя.

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