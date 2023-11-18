Дунайские морские порты увеличили обработку грузов — какие данные

Судно в порту на Дунае. Фото: GMK Center

С начала 2023 года морские порты Дунайского кластера обработали около 30 миллионов тонн грузов. Этот показатель в половину больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил глава Администрации морских портов УкраиныЮрий Литвин.

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в 2023 — 27,6 миллиона тонн;

в 2022 — 12,6 миллиона тонн;

в 2021 — 4,4 миллиона тонн.

Отметим, что таким образом грузооборот на Дунае за 2 года увеличился на 627%.

Больше о работе портов в Одесской области

Напомним, с начала года порты Большой Одессы обработали более 46 миллионов грузов. Пока известно, что это на пять миллионов больше аналогичного периода прошлого года.

Также мы писали, что на Среднем Дунае снова открыли навигацию судов. После необходимого количества осадков водоем снова наполнился, поэтому флот может грузиться на полную осадку.

Добавим, в Одесской области планируется реорганизовать логистическую инфраструктуру и возобновить работу нефункционирующих портов. Это необходимые шаги для продолжения экспорта украинского зерна.