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Два роки Куяльницькому парку, а дирекції нема — у чому проблема

8 червня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дирекція парку Куяльницький, що на Одещині, досі не призначена
Санаторій Куяльник. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області так і не розпочав свою роботу створений понад два роки тому Національний природний парк (НПП) "Куяльницький". Така ситуація сталася через брак кваліфікованих кандидатур на посаду директора парку.

Про це під час пресконференції повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Я мав розмову з міністром про ці питання. Моя роль полягає у погодженні кандидатури, яку подає Кабінет міністрів. Проблема в тому, що наразі немає кандидатів з екологічною освітою, за яких я міг би поручитися", — зазначив голова ОВА.

Проблеми Куяльницького парку

Крім того, проблеми національного парку ускладнюються браконьєрством та недостатнім контролем територій через військові дії. Очільник ОВА також звернув увагу на труднощі з екологічним управлінням, зокрема на питання щодо солоності води та можливого негативного впливу на природні ресурси.

"Ви знаєте, що з лиманом є проблема, він там підсихає трішечки. І там вивчали питання щодо переливу води з інших лиманів. Ті ж самі екологи, професора категорично проти, тому що там одна солоність, там інша. І ми, зробивши добро, додавши води, ми можемо знищити те, що нам дала природа", — сказав Олег Кіпер. 

Створення Куяльницького парку: що відомо

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 1 січня 2022 року підписав указ про створення на території Березівського й Одеського районів Одещини Національного природного парку "Куяльницький". Він мав охоплювати 10,8 тисячі гектарів земель державної та комунальної власності на території Березівського та Одеського районів.

Куяльницький лиман відомий як важливий рекреаційний і бальнеологічний об’єкт державного та світового значення. Він включений до списку 14 найцінніших лиманно-гирлових комплексів чорноморського регіону України. Тут є родовище лікувальних грязей та мінеральних вод.  В 1993 році Одеська обласна рада зарезервувала цю землю для створення заповідника, щоб зберегти унікальний лиман.

Ми раніше повідомляли, що Одеська облпрокуратура повідомила про підозру держреєстратору у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах санаторію "Куяльник" в Одеській області. Таким чином, правоохоронці запобігли приватизації оздоровчого комплексу.

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