Дирекция парка Куяльницкий, что на Одесчине, до сих пор не предназначена

Санаторий Куяльник. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области так и не начал свою работу созданный более двух лет назад Национальный природный парк (НПП) "Куяльницкий". Такая ситуация произошла из-за отсутствия квалифицированных кандидатур на должность директора парка.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Я имел разговор с министром об этих вопросах. Моя роль заключается в согласовании кандидатуры, которую представляет Кабинет министров. Проблема в том, что пока нет кандидатов с экологическим образованием, за которых я мог бы поручиться", — отметил председатель ОВА.

Проблемы Куяльницкого парка

Кроме того, проблемы национального парка усугубляются браконьерством и недостаточным контролем территорий из-за военных действий. Глава ОВА также обратил внимание на трудности с экологическим управлением, в частности на вопросы солености воды и возможного негативного влияния на природные ресурсы.

"Вы знаете, что с лиманом есть проблема, он там подсыхает немного. И там изучали вопрос о переливе воды из других лиманов. Те же экологи, профессора категорически против, потому что там одна соленость, там другая. И мы, сделав добро, добавив воды, мы можем уничтожить то, что нам дала природа", — сказал Олег Кипер.

Создание Куяльницкого парка: что известно

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 1 января 2022 года подписал указ о создании на территории Березовского и Одесского районов Одесчины Национального природного парка "Куяльницкий". Он должен был охватывать 10,8 тысяч гектаров земель государственной и коммунальной собственности на территории Березовского и Одесского районов.

Куяльницкий лиман известен как важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включен в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов черноморского региона Украины. Здесь есть месторождение лечебных грязей и минеральных вод. В 1993 году Одесский областной совет зарезервировал землю для создания заповедника, чтобы сохранить уникальный лиман.

Ранее сообщалось, что Одесская облпрокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах санатория "Куяльник" в Одесской области. Таким образом, правоохранители предотвратили приватизацию оздоровительного комплекса.