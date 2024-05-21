Двоє постраждалих від атаки по Одесі 29 квітня повертаються додому на лікування

Постраждалі внаслідок обстрілів Одеси 29 квітня вирушають додому на реабілітацію. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 травня, ще двоє постраждалих від ворожих атак по Одесі, які відбулися 29 квітня, поїхали додому. Одеські лікарі провели усі необідні операції, і тепер на українців чекає шлях реабілітації.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Деталі лікування

Пацієнти Дмитро та Інна були доставлені до міської лікарні Одеси із серйозними пораненнями. Дмитро переніс дві операції, а Інна отримала політравми та також була прооперована. Проте після проведених втручань лікарів їм ще необхідна реабілітація.

"Пацієнтів ще чекає реабілітація, тому спільними зусиллями міської ради та Червоного Хреста ми організували перевезення до Запоріжжя, де вони продовжать лікування", — розповів лікар Денис Себов.

Дмитро та Інна повертаються додому на реабілітацію. Фото: Одеська міська рада

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Внаслідок атаки сталися руйнування інфраструктури, зокрема повністю вигорів дах в "Замку Гаррі Поттера" на Трасі здоров'я. Також були жертви й постраждалі серед цивільних одеситів та гостей міста.

Загалом через ракетну атаку на місто до медзакладів Одеси було ушпиталено 23 постраждалих. Серед поранених вісім людей перебувають у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема чотирирічна дитина.

Ми повідомляли, що, зважаючи на боєприпас, атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.