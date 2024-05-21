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Двое пострадавших от атаки по Одессе 29 апреля возвращаются домой на лечение

21 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Двое пострадавших от атаки по Одессе 29 апреля возвращаются домой на лечение
Пострадавшие в результате обстрелов Одессы 29 апреля отправляются домой на реабилитацию. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 21 мая, еще двое пострадавших от вражеских атак по Одессе, которые произошли 29 апреля, уехали домой. Одесские врачи провели все необходимые операции, и теперь украинцев ждет путь реабилитации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Детали лечения

Пациенты Дмитрий и Инна были доставлены в городскую больницу Одессы с серьезными ранениями. Дмитрий перенес две операции, а Инна получила политравмы и была прооперирована. Однако после проведенных вмешательств врачей им еще необходима реабилитация.

"Пациентов еще ждет реабилитация, поэтому совместными усилиями городского совета и Красного Креста мы организовали перевозки в Запорожье, где они продолжат лечение", — рассказал врач Денис Себов.

Пострадавшие из-за ракетной атаки по Одессе 29 апреля едут домой
Дмитрий и Инна возвращаются на реабилитацию. Фото: Одесский городской совет

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Российские оккупанты вечером 29 апреля нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В результате атаки произошло разрушение инфраструктуры, в том числе полностью выгорела крыша в "Замке Гарри Поттера" на Трассе здоровья. Были также жертвы и пострадавшие среди гражданских одесситов и гостей города.

Всего из-за ракетной атаки на город в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших. Среди раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетний ребенок.

Мы сообщали, что, обращая внимание на боеприпас, атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

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