Двое пострадавших от атаки по Одессе 29 апреля возвращаются домой на лечение
Сегодня, 21 мая, еще двое пострадавших от вражеских атак по Одессе, которые произошли 29 апреля, уехали домой. Одесские врачи провели все необходимые операции, и теперь украинцев ждет путь реабилитации.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Детали лечения
Пациенты Дмитрий и Инна были доставлены в городскую больницу Одессы с серьезными ранениями. Дмитрий перенес две операции, а Инна получила политравмы и была прооперирована. Однако после проведенных вмешательств врачей им еще необходима реабилитация.
"Пациентов еще ждет реабилитация, поэтому совместными усилиями городского совета и Красного Креста мы организовали перевозки в Запорожье, где они продолжат лечение", — рассказал врач Денис Себов.
Ракетный удар по Одессе 29 апреля
Российские оккупанты вечером 29 апреля нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В результате атаки произошло разрушение инфраструктуры, в том числе полностью выгорела крыша в "Замке Гарри Поттера" на Трассе здоровья. Были также жертвы и пострадавшие среди гражданских одесситов и гостей города.
Всего из-за ракетной атаки на город в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших. Среди раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетний ребенок.
Мы сообщали, что, обращая внимание на боеприпас, атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.
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