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Головна Одеса Двокімнатна квартира в Одесі за 10 тис. дол. — яка вона

Двокімнатна квартира в Одесі за 10 тис. дол. — яка вона

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:12
В Одесі продають квартиру на Молдаванці за 10 тисяч доларів
Я люблю Молдованку. Фото ілюстративне: Іван Бошку

В Одесі продають двокімнатну квартиру лише за 10 тисяч доларів. Вона розташована у центрі Молдаванки, у затишному старому дворику, але потребує капітального ремонту.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення, яке рієлтор виклав у соцмережу.

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Квартира за 10 тисяч в Одесі

Одеський рієлтор виклав оголошення щодо продажу двокімнатної квартири на другому поверсі будинку в Одесі лише за 10 тисяч доларів. Апартаменти мають 42 квадратних метри та розташовані у центрі Молдаванки. Двір — зачиняється на ворота.

У квартирі підведено всі комунікації, є навіть невеличка піч. Однак житло потребує капітального ремонту: внутрішнє оздоблення перебуває у дещо занедбаному стані.

"Є балкончик, вода. Тут, до речі, є навіть пічка. Загальна площа квартири — 42 квадратних метри. Під ремонт!" — каже рієлтор на відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про незвичайну плацкартну квартиру, яку продають в Одесі. А також про дешеві апартаменти біля моря.

Одеса нерухомість Новини Одеси продаж квартира
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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