В Одесі продають квартиру на Молдаванці за 10 тисяч доларів

Я люблю Молдованку. Фото ілюстративне: Іван Бошку

В Одесі продають двокімнатну квартиру лише за 10 тисяч доларів. Вона розташована у центрі Молдаванки, у затишному старому дворику, але потребує капітального ремонту.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення, яке рієлтор виклав у соцмережу.

Реклама

Читайте також:

Квартира за 10 тисяч в Одесі

Одеський рієлтор виклав оголошення щодо продажу двокімнатної квартири на другому поверсі будинку в Одесі лише за 10 тисяч доларів. Апартаменти мають 42 квадратних метри та розташовані у центрі Молдаванки. Двір — зачиняється на ворота.

У квартирі підведено всі комунікації, є навіть невеличка піч. Однак житло потребує капітального ремонту: внутрішнє оздоблення перебуває у дещо занедбаному стані.

"Є балкончик, вода. Тут, до речі, є навіть пічка. Загальна площа квартири — 42 квадратних метри. Під ремонт!" — каже рієлтор на відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про незвичайну плацкартну квартиру, яку продають в Одесі. А також про дешеві апартаменти біля моря.