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Главная Одесса Двухкомнатная квартира в Одессе за 10 тыс. долл. — какая она

Двухкомнатная квартира в Одессе за 10 тыс. долл. — какая она

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:12
В Одессе продают квартиру на Молдаванке за 10 тысяч долларов
Я люблю Молдованку. Фото иллюстративное: Иван Бошку

В Одессе продают двухкомнатную квартиру всего за 10 тысяч долларов. Она расположена в центре Молдаванки в уютном старом дворике, но требует капитального ремонта.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления, которое риелтор выложил в соцсеть.

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Квартира за 10 тысяч в Одессе

Одесский риелтор выложил объявление о продаже двухкомнатной квартиры на втором этаже дома в Одессе всего за 10 тысяч долларов. Апартаменты имеют 42 квадратных метра и расположены в центре Молдаванки. Двор — закрывается на ворота.

В квартире подведены все коммуникации, есть даже небольшая печь. Однако жилье нуждается в капитальном ремонте: внутреннее убранство находится в несколько запущенном состоянии.

"Есть балкончик, вода. Здесь, кстати, есть даже печка. Общая площадь квартиры — 42 квадратных метра. Под ремонт!",— говорит риелтор на видео.

Напомним, недавно мы писали о необычной плацкартной квартире, которую продают в Одессе. А также о дешевых апартаментах у моря.

Одесса недвижимость Новости Одессы продажа квартира
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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