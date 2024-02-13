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Екологи підрахували збитки від дронового удару по Одесі 25 січня

13 лютого 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Екологи підрахували збитки від дронового удару по Одесі 25 січня
Наслідки дронової атаки на Одесу. Фото: Держекоінспекція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 25 січня російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, які влучили у житлові будинки у Приморському районі міста. Екологи підрахували, скільки збитків зазнала держава від цього удару.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Внаслідок атаки було пошкоджено декілька багатоквартирних будинків, в одному з яких повністю зруйнована квартира. Екологи зафіксували засмічення металевими уламками та будівельними відходами земельної ділянки площею майже 175 квадратних метрів. Це завдало державі екологічних збитків понад 10 мільйонів гривень. 

"Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії", — йдеться у повідомленні відомства. 

Що відомо про атаку на Одесу 25 січня

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Основний удар прийшовся на обласний центр, де дрони влучили у житлові будинки. 

Також ми писали, що в Одесі відомо про часткове або сильне пошкодження у 15 будинках міста. Найбільше постраждав Приморський район, де окрім квартир, руйнувань зазнав освітній заклад.

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Одеса
війна
Держекоінспекція
Одеська область
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