Экологи подсчитали ущерб от дронового удара по Одессе 25 января
В ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе, попавшими в жилые дома в Приморском районе города. Экологи подсчитали, сколько ущерба понесло государство от этого удара.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Сколько ущерба зафиксировало государство от удара по Одессе
В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов, в одном из которых полностью разрушена квартира. Экологи зафиксировали засор металлическими обломками и строительными отходами земельного участка площадью около 175 квадратных метров. Это нанесло государству экологический ущерб более 10 миллионов гривен.
"Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении ведомства.
Что известно об атаке на Одессу 25 января
Напомним, в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.
Также мы писали, что в Одессе известно о частичном или сильном повреждении в 15 домах города. Больше всего пострадал Приморский район, где кроме квартир разрушения получило образовательное учреждение.
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