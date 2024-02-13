Экологи подсчитали ущерб от дронового удара по Одессе 25 января

Последствия дроновой атаки по Одессе. Фото: Госэкоинспекция

В ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе, попавшими в жилые дома в Приморском районе города. Экологи подсчитали, сколько ущерба понесло государство от этого удара.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов, в одном из которых полностью разрушена квартира. Экологи зафиксировали засор металлическими обломками и строительными отходами земельного участка площадью около 175 квадратных метров. Это нанесло государству экологический ущерб более 10 миллионов гривен.

"Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении ведомства.

Что известно об атаке на Одессу 25 января

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.

Также мы писали, что в Одессе известно о частичном или сильном повреждении в 15 домах города. Больше всего пострадал Приморский район, где кроме квартир разрушения получило образовательное учреждение.