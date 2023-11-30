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Екологи підрахували збитки від обстрілів історичного центру Одеси

30 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Екологи підрахували збитки від обстрілів історичного центру Одеси
Наслідки влучання біля художнього музею. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 6 листопада ворог вкотре атакував історичний центр Одеси надзвуковими протикорабельними ракетами. Екоінспектори підрахували, яких збитків отримала держава внаслідок чергового обстрілу. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. 

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За інформацією відомства, у будівлі музею пошкоджені стіни, вибиті шибки та скло.

Матеріальна шкода державі

Наразі встановлено засмічення уламками скла та будівельними відходами земельних ділянок загальною площею понад 1500 квадратних метрів. Загальний розмір шкоди, завданої засміченням земельних ресурсів складає понад 200 мільйонів гривень.

"Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю внаслідок збройної агресії", — йдеться у повідомленні відомства. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.

Також ми писали, що російські терористи завдали удару по історичному центру Одеси. Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель. 

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