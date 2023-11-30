Экологи подсчитали ущерб от обстрелов исторического центра Одессы

Последствия попадания возле художественного музея. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 6 ноября враг еще раз атаковал исторический центр Одессы сверхзвуковыми противокорабельными ракетами. Эко-инспекторы подсчитали, какой ущерб получило государство в результате очередного обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

По информации ведомства, в здании музея повреждены стены, выбиты стекла и стекло.

Материальный ущерб государству

В настоящее время установлены засоры обломками стекла и строительными отходами земельных участков общей площадью более 1500 квадратных метров. Общий размер ущерба, причиненного засорением земельных ресурсов, составляет более 200 миллионов гривен.

"Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские кафиры обстреливали Одесщину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенного к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.

Также мы писали, что российские террористы нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.