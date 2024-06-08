Прорив дамби Каховської ГЕС — чи безпечна Одеська затока

Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС призвів до катастрофічного забруднення навколишніх водних об'єктів, зокрема Одеської затоки, яка ще протягом кількох років відчуватиме наслідки цього терору. Маси води зруйнували та вимили в море все, що накопичувалося у водосховищі протягом багатьох років.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав одеський еколог Сергій Степаненко.

Читайте також:

Він підкреслив, що до моря було винесено всі сміттєзвалища та скотомогильники, розташовані нижче за Каховською ГЕС, що значно погіршило ситуацію.

"Це як ми беремо шланг з потужною струминою і вимиваємо все, що накопичувалося в Каховському водосховищі багато років. Це не тільки мул, а й відкиди з промислових підприємств, які розташовані вище за течією, зокрема із Запоріжжя. І це все було винесено в море, у Дніпровсько-Бузький лиман, а потім і в Одеську затоку", — зазначив експерт.

Сміття на одеських пляжах. Фото архівне: Новини.LIVE

Екологічний вплив цього забруднення буде відчуватися ще довгий час. Навіть незначні шторми підійматимуть осад на поверхню. Все це створюватиме небезпеку для місцевих мешканців і туристів.

"Ці наслідки будуть ще відчуватися в Одеській затоці протягом кількох років, поки ми не повернемося до того стану води, який був до червня минулого року", — додав Сергій Степаненко.

Він також зазначив, що наразі кількісних показників забруднення немає, проте очевидно, що екологічна ситуація потребує постійного моніторингу та вжиття заходів для мінімізації шкод.

Еколог Сергій Степаненко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Одещині 17 травня було пошкоджено складські приміщення логістичної компанії — сталася масштабна пожежа, а уламками засмічено майже 10 000 м². Збитки унаслідок атаки становили понад майже 200 мільйонів гривень.