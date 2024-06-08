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Екологи попереджають про довготривалі наслідки забруднення Чорного моря

8 червня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Прорив дамби Каховської ГЕС — чи безпечна Одеська затока
Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС призвів до катастрофічного забруднення навколишніх водних об'єктів, зокрема Одеської затоки, яка ще протягом кількох років відчуватиме наслідки цього терору. Маси води зруйнували та вимили в море все, що накопичувалося у водосховищі протягом багатьох років.

Про це журналістам Новини.LIVE  розказав одеський еколог Сергій Степаненко

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Він підкреслив, що до моря було винесено всі сміттєзвалища та скотомогильники, розташовані нижче за Каховською ГЕС, що значно погіршило ситуацію.

"Це як ми беремо шланг з потужною струминою і вимиваємо все, що накопичувалося в Каховському водосховищі багато років. Це не тільки мул, а й відкиди з промислових підприємств, які розташовані вище за течією, зокрема із Запоріжжя.  І це все було винесено в море, у Дніпровсько-Бузький лиман, а потім і в Одеську затоку", — зазначив експерт.

Пляжі Одеси в перші дні після підриву Каховської ГЕС
Сміття на одеських пляжах. Фото архівне: Новини.LIVE

Екологічний вплив цього забруднення буде відчуватися ще довгий час. Навіть незначні шторми підійматимуть осад на поверхню. Все це створюватиме небезпеку для місцевих мешканців і туристів. 

"Ці наслідки будуть ще відчуватися в Одеській затоці протягом кількох років, поки ми не повернемося до того стану води, який був до червня минулого року", — додав Сергій Степаненко. 

Він також зазначив, що наразі кількісних показників забруднення немає, проте очевидно, що екологічна ситуація потребує постійного моніторингу та вжиття заходів для мінімізації шкод.

Одеський еколог про стан Чорного моря
Еколог Сергій Степаненко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Одещині 17 травня було пошкоджено складські приміщення логістичної компанії — сталася масштабна пожежа, а уламками засмічено майже 10 000 м². Збитки унаслідок атаки становили понад майже 200 мільйонів гривень.

Чорне море
Одеська ОДА
Каховська ГЕС
пляж
Одеса
забруднення
Одеська область
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