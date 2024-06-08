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Экологи предупреждают о долговременных последствиях загрязнения Черного моря

8 июня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Прорыв дамбы Каховской ГЭС — безопасен ли Одесский залив
Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к катастрофическому загрязнению окружающих водных объектов, в частности Одесского залива, который еще несколько лет будет испытывать последствия этого террора. Массы воды разрушили и вымыли в море все, что накапливалось в водохранилище в течение многих лет.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Сергей Степаненко.

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Он подчеркнул, что к морю были вынесены все мусорные свалки и скотомогильники, расположенные ниже Каховской ГЭС, что значительно ухудшило ситуацию.

"Это как мы берем шланг с мощной струей и вымываем все, что накапливалось в Каховском водохранилище много лет. Это не только ил, но и отбросы с промышленных предприятий, которые расположены выше по течению, в частности из Запорожья.  И это все было вынесено в море, в Днепровско-Бугский лиман, а затем и в Одесский залив", — отметил эксперт.

Пляжи Одессы в первые дни после подрыва Каховской ГЭС
Мусор на одесских пляжах. Фото архивное: Новини.LIVE

Экологическое влияние этого загрязнения будет ощущаться еще долгое время. Даже незначительные штормы будут поднимать осадок на поверхность. Все это создает опасность для местных жителей и туристов.

"Эти последствия будут еще ощущаться в Одесском заливе в течение нескольких лет, пока мы не вернемся к тому состоянию воды, которое было до июня прошлого года", — добавил Сергей Степаненко.

Он также отметил, что пока количественных показателей загрязнения нет, однако очевидно, что экологическая ситуация требует постоянного мониторинга и принятия мер по минимизации ущерба.

Одесский эколог о состоянии Черного моря
Эколог Сергей Степаненко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате ракетного удара по Одесской области 17 мая были повреждены складские помещения логистической компании — произошел масштабный пожар, а обломками засорено почти 10 000 м². Ущерб в результате атаки составил более почти 200 миллионов гривен.

Черное море
Одесская ОГА
Каховская ГЭС
пляж
Одесса
загрязнение
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