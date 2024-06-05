Збитки від ракетного удару 17 травня по Одещині склали майже 200 мільйонів.

Наслідки ракетного удару по Одесі 17 травня. Фото: Держеколінспекція Південно-Західного округу

В результаті ракетного удару по Одещині 17 травня було пошкоджено складські приміщення логістичної компанії — сталася масштабна пожежа, а уламками засмічено майже 10 000 м². Збитки унаслідок атаки становили понад майже 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Збитки від атаки 17 травня

Внаслідок влучання у складські приміщення логістичної компанії поблизу Нерубайського на Одещині металеві та будівельні уламки вкрили землі площею майже 10 000 м². За підрахунками інспекторів, цим Росія завдала збитків довкіллю на понад 190 мільйонів гривень.

Наслідки ракетного удару по Одесі 17 травня. Фото: Держеколінспекція Південно-Західного округу

Окрім цього, в наслідок влучання сталася масштабна пожежа на площі 16 тис. м². Як результат — до повітря потрапило понад 1,2 тисячі тонн діоксиду вуглецю. Шкода атмосферному повітрю склала близько 3,9 мільйонів гривень.

Ракетні удари по Одесі 17 травня

Нагадаємо, що російські окупанти у п'ятницю, 17 травня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, для гасіння якої було залучено 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що число постраждалих склало вісім осіб. П’ять з них, з травмами середньої тяжкості, отримують лікування в лікарні, решті надано медичну допомогу на місці. Також у наслідок удару одна людина загинула.

Збитки від ворожих ударів

Ми також писали, що в результаті ракетного удару по Одещині 19 квітня були уражені об'єкти припортової інфраструктури, сталася масштабна пожежа. Збитки унаслідок атаки становили понад 175 мільйонів гривень.

Додамо, що російські окупанти в ніч проти 17 березня завдали ударів дронами по Одесі та області. Під час цих атак спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель, внаслідок чого державі завдано збитків більше ніж на 170 мільйонів гривень.