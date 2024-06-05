Ущерб от ракетного удара 17 мая по Одесщине составил почти 200 миллионов.

Последствия ракетного удара в Одессе 17 мая. Фото: Госэколинспекция Юго-Западного округа

В результате ракетного удара по Одесской области 17 мая были повреждены складские помещения логистической компании — произошел масштабный пожар, а обломками засорено почти 10 000 м². Ущерб в результате атаки составил более почти 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Ущерб от атаки 17 мая

В результате попадания в складские помещения логистической компании вблизи Нерубайского в Одесской области металлические и строительные обломки покрыли земли площадью почти 10 000 м². По подсчетам инспекторов, этим Россия нанесла ущерб окружающей среде более чем на 190 миллионов гривен.

Последствия ракетного удара в Одессе 17 мая. Фото: Госэколинспекция Юго-Западного округа

Кроме этого, в результате попадания произошел масштабный пожар на площади 16 тыс. м². Как результат — в воздух попало более 1,2 тысяч тонн диоксида углерода. Ущерб атмосферному воздуху составил около 3,9 миллионов гривен.

Ракетные удары по Одессе 17 мая

Напомним, что российские оккупанты в пятницу, 17 мая, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела вспыхнул пожар, для тушения которого были привлечены 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что число пострадавших составило восемь человек. Пять из них, с травмами средней тяжести, получают лечение в больнице, остальным оказана медицинская помощь на месте. Также в результате удара один человек погиб.

Ущерб от вражеских ударов

Мы также писали, что в результате ракетного удара по Одесской области 19 апреля были поражены объекты припортовой инфраструктуры, произошел масштабный пожар. Ущерб в результате атаки составил более 175 миллионов гривен.

Добавим, что российские оккупанты в ночь на 17 марта нанесли удары дронами по Одессе и области. Во время этих атак вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий, в результате чего государству нанесен ущерб более чем на 170 миллионов гривен.