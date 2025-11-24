ВАКС визнав необґрунтовані активи екскерівника одеської податкової

Авто Audi RSQ8. Фото ілюстративне: AUTO.RIA

Вищий антикорупційний суд встановив, що майно колишнього керівника одеської податкової служби не має підтвердженого походження. Йдеться про елітні авто, які його родина купувала за цінами, значно нижчими за ринкові. Матеріали для позову зібрало ДБР, а справу доповнили дані НАЗК. Загальна вартість активів, визнаних необґрунтованими, становить близько 5,3 млн грн.

Деталі справи

Суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий за матеріалами ДБР. Слідчі встановили, що родина колишнього очільника Головного управління ДПС в Одеській області придбала два дорогі автомобілі за значно заниженими цінами. Йдеться про Toyota Land Cruiser 200 2018 року, куплену за 300 тис. грн, та Audi RSQ8 2020 року, придбану за 1,4 млн грн. За оцінками, їхня реальна ринкова вартість перевищувала 5,3 млн грн.

Згодом Audi RSQ8 продали вже за ринковою ціною, а отримані гроші спрямували на нову покупку — BMW X7 xDrive. За результатами розгляду суд визнав активи необґрунтованими та підтримав позицію антикорупційних органів.

