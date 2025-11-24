ВАКС признал необоснованные активы экс-руководителя одесской налоговой

Авто Audi RSQ8. Фото иллюстративное: AUTO.RIA

Высший антикоррупционный суд установил, что имущество бывшего руководителя одесской налоговой службы не имеет подтвержденного происхождения. Речь идет об элитных авто, которые его семья покупала по ценам, значительно ниже рыночных. Материалы для иска собрало ГБР, а дело дополнили данные НАПК. Общая стоимость активов, признанных необоснованными, составляет около 5,3 млн грн.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали дела

Суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поданный по материалам ГБР. Следователи установили, что семья бывшего главы Главного управления ГНС в Одесской области приобрела два дорогих автомобиля по значительно заниженным ценам. Речь идет о Toyota Land Cruiser 200 2018 года, купленной за 300 тыс. грн, и Audi RSQ8 2020 года, приобретенной за 1,4 млн грн. По оценкам, их реальная рыночная стоимость превышала 5,3 млн грн.

Впоследствии Audi RSQ8 продали уже по рыночной цене, а полученные деньги направили на новую покупку — BMW X7 xDrive. По результатам рассмотрения суд признал активы необоснованными и поддержал позицию антикоррупционных органов.

