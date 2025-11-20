Видео
Дата публикации 20 ноября 2025 17:29
обновлено: 17:40
Недостоверная декларация экс-чиновника ГМС на 83 млн грн
Задержание чиновника ГМС. Фото: Одесская областная прокуратура

Руководитель одного из управлений миграционной службы в Одесской области умышленно указал в декларации недостоверные сведения и скрыл часть имущества. Расхождение между реальными активами и представленной информацией достигло десятков миллионов гривен. Во время расследования мужчину уволили с должности.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Неправдивая декларация

Бывшего чиновника миграционной службы в Одесской области обвиняют в подаче ложной декларации за 2023 год. По данным прокуратуры, мужчина не указал в документе дом площадью 200 квадратных метров, шесть соток земли, автомобиль Mercedes-Benz G400D и другие ценные вещи. Также он искусственно увеличил объем задекларированных активов, вписав владение Bitcoin на сумму около 58 миллионов гривен.

В общем разница между реальной информацией и тем, что он подал в декларации, составила 83 миллиона гривен. Дело о внесении недостоверных данных направили в суд. Экс-чиновнику инкриминируют часть вторую статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что одесского налоговика проверяет НАПК. Также мы писали, что депутат из Одесской области скрыл в декларации авто и дома.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
