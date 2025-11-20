Відео
Приховав доходи — на Одещині судять працівника міграційної служби

Приховав доходи — на Одещині судять працівника міграційної служби

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 17:29
Оновлено: 17:40
Недостовірна декларація експосадовця ДМС на 83 млн грн
Затримання посадовця ДМС. Фото: Одеська обласна прокуратура

Керівник одного з управлінь міграційної служби на Одещині умисно вказав у декларації недостовірні відомості та приховав частину майна. Розбіжність між реальними активами та поданою інформацією сягнула десятків мільйонів гривень. Під час розслідування чоловіка звільнили з посади.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Неправдива декларація

Колишнього посадовця міграційної служби на Одещині обвинувачують у поданні неправдивої декларації за 2023 рік. За даними прокуратури, чоловік не зазначив у документі будинок площею 200 квадратних метрів, шість соток землі, автомобіль Mercedes-Benz G400D та інші цінні речі. Також він штучно збільшив обсяг задекларованих активів, вписавши володіння Bitcoin на суму близько 58 мільйонів гривень.

Загалом різниця між реальною інформацією та тим, що він подав у декларації, склала 83 мільйони гривень. Справу щодо внесення недостовірних даних скерували до суду. Експосадовцю інкримінують частину другу статті 366-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до двох років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одеського податківця перевіряє НАЗК. Також ми писали, що депутат з Одещини приховав у декларації авто та будинки.

декларація Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
