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Екскомандир Азову Жорін жорстко відреагував на образи в бік військового в Одесі

6 липня 2024 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Заступник командира 3 ОШБР Жорін відреагував на образи військового в Одесі
Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: 3-я ОШБр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Одесі у суботу, 6 липня, фітнес-тренер облаяв військового нецензурними словами, бажаючи йому смерті. Згодом його знайшов один з активістів та побив, після цього йому вручили повістку й відправили на проходження ВЛК.

На інцидент відреагував екскомандир полку "Азов", заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

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"Коротка повчальна історія з Одеси. Ватний дегенерат кричав та ображав військового, за що отримав п***ди і повістку. "Ідеологічне підґрунтя" ситуації можете бачити по його соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Жорін наголосив, що для "бидла", яке дозволяє собі таким чином спілкуватися з військовими та іншими людьми, подібні ситуації саме так і мають закінчуватись.

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Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, фітнес-тренер, який, судячи з усього, має сепаратистські погляди, ображав українського військового в Одесі. Він облаяв його та побажав смерті.

Також ми писали, що днями в одеській Аркадії сталася масова бійка між двома компаніями, внаслыдок якої тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.

Одеса скандал військові війна в Україні ТЦК та СП Максим Жорін

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