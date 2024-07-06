Заступник командира 3 ОШБР Жорін відреагував на образи військового в Одесі

Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: 3-я ОШБр

В Одесі у суботу, 6 липня, фітнес-тренер облаяв військового нецензурними словами, бажаючи йому смерті. Згодом його знайшов один з активістів та побив, після цього йому вручили повістку й відправили на проходження ВЛК.

На інцидент відреагував екскомандир полку "Азов", заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

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"Коротка повчальна історія з Одеси. Ватний дегенерат кричав та ображав військового, за що отримав п***ди і повістку. "Ідеологічне підґрунтя" ситуації можете бачити по його соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Жорін наголосив, що для "бидла", яке дозволяє собі таким чином спілкуватися з військовими та іншими людьми, подібні ситуації саме так і мають закінчуватись.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, фітнес-тренер, який, судячи з усього, має сепаратистські погляди, ображав українського військового в Одесі. Він облаяв його та побажав смерті.

Також ми писали, що днями в одеській Аркадії сталася масова бійка між двома компаніями, внаслыдок якої тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.