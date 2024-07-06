Заместитель командира 3 ОШБР Жорин отреагировал на оскорбления военного в Одессе

Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: 3-я ОШБр

В Одессе в субботу, 6 июля, фитнес-тренер обругал военного нецензурными словами, желая ему смерти. Позже его нашел один из активистов и избил, после чего ему вручили повестку и отправили на прохождение ВВК.

На инцидент отреагировал экс-командир полка "Азов", заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

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"Краткая поучительная история из Одессы. Ватный дегенерат кричал и оскорблял военного, за что получил п***ды и повестку. "Идеологическую подоплеку" ситуации можете видеть по его соцсетям", — говорится в сообщении.

Жорин отметил, что для "быдла", позволяющего себе таким образом общаться с военными и другими людьми, подобные ситуации именно так и должны заканчиваться.

Скриншот поста Жорина

Напомним, фитнес-тренер, который, судя по всему, имеет сепаратистские взгляды, оскорблял украинского военного в Одессе. Он обругал его и пожелал смерти.

Также мы писали, что на днях в одесской Аркадии произошла массовая потасовка между двумя компаниями. В результате которой тяжело ранен 28-летний военнослужащий.