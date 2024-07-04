Ексмер Одеси намагався оскаржити рішення суду щодо арешту майна

Ексмер Одеси Олексій Костусєв залишився без свого майна
Колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв намагався оскаржити арешт свого майна Вищим антикорупційним судом України (ВАКС). Проте Апеляційна палата залишила рішення незмінним.
Про це йдеться в рішенні Апеляційної палати ВАКС.
Що арештували у Костусєва
Відомо, що під арешт потрапили:
- дві земельні ділянки площею 0,0736 га та 0,1 га;
- три житлові будинки загальною площею 858,2, 206 та 184,9 кв. м;
- квартира площею 67,6 кв. м.
Також арештовано корпоративні права, які прямо або опосередковано належать Костусєву:
- 100% у ТОВ "ТРК Нова хвиля"
- 9% у "ТРК Одеса-плюс".
Адвокат ексмера подав скаргу на це рішення, однак Апеляційна палата залишила її без задоволення, підтвердивши рішення ВАКС.
Справа аеропорту Одеса
Нагадаємо, раніше ВАКС заочно заарештував Олексія Костусєва, якого оголошено в розшук. НАБУ і САП повідомили про підозру Костусєву, а також бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (Олександру Грановському) і ексзаступнику мера Одеси. За даними слідства, у 2011 році вони розробили й реалізували злочинну схему, в результаті якої міжнародний аеропорт "Одеса" перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та приватних інвесторів.
Прибуток від аеропорту йшов у кишені
Місто не отримувало від нього прибутку, а особи, які отримали контроль над аеропортом, привласнювали доходи від його діяльності. У результаті, учасники схеми заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності на суму понад 2,5 млрд грн. Окрім цього, для запобігання поверненню аеропорту у власність міста, його майно було заставлене у банк для отримання кредиту, який не був погашений.
Нагадаємо, ВАКС повідомив Олексія Костусєва про проведення досудового розслідування та запросив на допит. Виявилось, що колишній мер Одеси переховується в розкішному районі столиці Британії.
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