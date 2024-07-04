Ексмер Одеси намагався оскаржити рішення суду щодо арешту майна

Ексмер Одеси Олексій Костусєв. Фото: facebook.com

Колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв намагався оскаржити арешт свого майна Вищим антикорупційним судом України (ВАКС). Проте Апеляційна палата залишила рішення незмінним.

Про це йдеться в рішенні Апеляційної палати ВАКС.

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Відомо, що під арешт потрапили:

дві земельні ділянки площею 0,0736 га та 0,1 га;

три житлові будинки загальною площею 858,2, 206 та 184,9 кв. м;

квартира площею 67,6 кв. м.

Також арештовано корпоративні права, які прямо або опосередковано належать Костусєву:

100% у ТОВ "ТРК Нова хвиля"

9% у "ТРК Одеса-плюс".

Адвокат ексмера подав скаргу на це рішення, однак Апеляційна палата залишила її без задоволення, підтвердивши рішення ВАКС.

Справа аеропорту Одеса

Нагадаємо, раніше ВАКС заочно заарештував Олексія Костусєва, якого оголошено в розшук. НАБУ і САП повідомили про підозру Костусєву, а також бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (Олександру Грановському) і ексзаступнику мера Одеси. За даними слідства, у 2011 році вони розробили й реалізували злочинну схему, в результаті якої міжнародний аеропорт "Одеса" перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та приватних інвесторів.

Прибуток від аеропорту йшов у кишені

Місто не отримувало від нього прибутку, а особи, які отримали контроль над аеропортом, привласнювали доходи від його діяльності. У результаті, учасники схеми заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності на суму понад 2,5 млрд грн. Окрім цього, для запобігання поверненню аеропорту у власність міста, його майно було заставлене у банк для отримання кредиту, який не був погашений.

Нагадаємо, ВАКС повідомив Олексія Костусєва про проведення досудового розслідування та запросив на допит. Виявилось, що колишній мер Одеси переховується в розкішному районі столиці Британії.