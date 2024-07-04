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Экс-мер Одессы Алексей Костусев остался без своего имущества

4 июля 2024 11:53
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Эксмер Одессы пытался обжаловать решение суда по аресту имущества
Эксмер Одессы Алексей Костусев. Фото: facebook.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Бывший городской голова Одессы Алексей Костусев пытался оспорить арест своего имущества Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС). Однако Апелляционная палата оставила решение неизменным.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС.

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Что арестовали у Костусева

Известно, что под арест попали:

  • два земельных участка площадью 0,0736 га и 0,1 га;
  • три жилых дома общей площадью 858,2, 206 и 184,9 кв. м;
  • квартира площадью 67,6 кв. м.

Также арестованы корпоративные права, прямо или косвенно принадлежащие Костусеву:

  • 100% в ООО "ТРК Новая волна"
  • 9% у "ТРК Одесса-плюс".

Адвокат экс-мера подал жалобу на это решение, но Апелляционная палата оставила ее без удовлетворения, подтвердив решение ВАКС.

Дело аэропорта Одесса

Напомним, ранее ВАКС заочно арестовал Алексея Костусева, который объявлен в розыск. НАБУ и САП сообщили о подозрении Костусеву, а также бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу (Александру Грановскому) и экс-заммэра Одессы. По данным следствия, в 2011 году они разработали и реализовали преступную схему, в результате которой международный аэропорт "Одесса" перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.

Прибыль от аэропорта шла в кармане

Город не получал от него прибыли, а лица, получившие контроль над аэропортом, присваивали доходы от его деятельности. В результате участники схемы завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности на сумму более 2,5 млрд грн. Кроме того, для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города его имущество было заставлено в банк для получения кредита, который не был погашен.

Напомним, ВАКС сообщил Алексею Костусеву о проведении досудебного расследования и пригласил на допрос. Оказалось, что бывший мэр Одессы скрывается в роскошном районе столицы Британии.

Одесса аэропорты Одесская область ВАКС Одесская ОГА Новости Одессы

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