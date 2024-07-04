Эксмер Одессы пытался обжаловать решение суда по аресту имущества

Экс-мер Одессы Алексей Костусев остался без своего имущества
Бывший городской голова Одессы Алексей Костусев пытался оспорить арест своего имущества Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС). Однако Апелляционная палата оставила решение неизменным.
Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС.
Что арестовали у Костусева
Известно, что под арест попали:
- два земельных участка площадью 0,0736 га и 0,1 га;
- три жилых дома общей площадью 858,2, 206 и 184,9 кв. м;
- квартира площадью 67,6 кв. м.
Также арестованы корпоративные права, прямо или косвенно принадлежащие Костусеву:
- 100% в ООО "ТРК Новая волна"
- 9% у "ТРК Одесса-плюс".
Адвокат экс-мера подал жалобу на это решение, но Апелляционная палата оставила ее без удовлетворения, подтвердив решение ВАКС.
Дело аэропорта Одесса
Напомним, ранее ВАКС заочно арестовал Алексея Костусева, который объявлен в розыск. НАБУ и САП сообщили о подозрении Костусеву, а также бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу (Александру Грановскому) и экс-заммэра Одессы. По данным следствия, в 2011 году они разработали и реализовали преступную схему, в результате которой международный аэропорт "Одесса" перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.
Прибыль от аэропорта шла в кармане
Город не получал от него прибыли, а лица, получившие контроль над аэропортом, присваивали доходы от его деятельности. В результате участники схемы завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности на сумму более 2,5 млрд грн. Кроме того, для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города его имущество было заставлено в банк для получения кредита, который не был погашен.
Напомним, ВАКС сообщил Алексею Костусеву о проведении досудебного расследования и пригласил на допрос. Оказалось, что бывший мэр Одессы скрывается в роскошном районе столицы Британии.
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