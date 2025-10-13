Відео
Україна
Ексмера Аккермана на Одещині не випустили під заставу — деталі

Ексмера Аккермана на Одещині не випустили під заставу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:45
Віталію Граждану продовжили арешт до грудня 2025 року
Ексмер Білгород-Дністровського в кабінеті. Фото ілюстративне: Віталій Граждан/facebook

Колишньому меру міста Білгород-Дністровський, що на Одещині, відмовили у звільнені під заставу. Його підозрюють у вимаганні та рейдерстві. Посадовець пробуде під вартою ще щонайменше декілька місяців.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Справа проти ексмера

Під час чергового засідання у справі проти Віталія Граждана, прокуратура просила продовжити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Натомість адвокат обвинуваченого клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт і відновлення Граждана на посаді.

Після вивчення матеріалів колегія суддів ухвалила рішення продовжити арешт ще на 60 діб — до 2 грудня 2025 року. Також ексмера залишили відстороненим від посади на цей самий період.

Що відомо про Віталія Граждана

Колишнього мера Білгорода-Дністровського підозрюють у спробі заволодіння базою відпочинку. За даними слідства, він зі спільниками переконав власницю передати частку об’єкта підконтрольній фірмі, а потім усунув її від управління та прибутків. Коли з’явилися покупці, Граждан почав погрожувати жінці та її родичам, вимагаючи віддати решту корпоративних прав.

Для реалізації схеми він залучив адвоката, реєстраторів і нотаріусів. Правоохоронці затримали його під час отримання завдатку — 30 тисяч доларів. У 2024 році Граждана відсторонили від посади, а з 20 липня він перебуває під вартою.

Йому інкримінують організацію вимагання з погрозою насильства в умовах воєнного стану. За цією статтею передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одеській міській раді викрили 8 чиновників, які привласнили мільйони. Також ми писали, що СБУ затримала засупника начальника одеського БЕБ.

Одеса суд Одеська область застава Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
