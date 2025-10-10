Корупція в мерії Одеси — чиновників підозрюють у розкраданні 7 млн грн

Обшуки в однієї з підозрюваних. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі посадовці міської ради разом із представниками приватних компаній привласнювали бюджетні кошти, гуманітарну допомогу та підробляли документи. Вони нанесли збитків місту на 7 мільйонів. Усім фігурантам уже оголосили підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Фіктивні ремонти

Колишній працівник Управління капітального будівництва Одеси уклав кілька договорів із фірмою та підприємцем на розробку на розробку проєктів для реставрації лікарні, пам’яток архітектури та реконструкції інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання. Але жодних робіт не було виконано.

Попри це посадовець підписав акти приймання робіт і перерахував майже 3,7 млн грн бюджетних коштів на рахунки підрядників.

Генератори для "своїх"

Керівники Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства отримали гуманітарну допомогу з Німеччини та Херсонщини — електрогенератори, які мали передати на потреби громади. Натомість вони віддали їх приватним особам і бізнесам — на автомийки, у кафе та житлові будинки. Так місто втратило техніку на понад 2,2 млн грн. Зараз ці генератори вилучені як речові докази.

Завищені тарифи на електроенергію

Керівниця Центру фінансування та господарської діяльності закладів освіти Київського району підписала невигідний договір із приватною компанією на постачання електроенергії. У результаті ціна була завищена, і з міського бюджету зайво витратили понад 320 тисяч гривень.

Медична техніка з ПДВ

Бухгалтерка одного з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги погодила оплату медичного обладнання з ПДВ, хоча під час війни такі закупівлі мали бути звільнені від податку. Через це бюджет втратив ще 229 тисяч гривень.

Гроші, які знайшли в Одного з посадовців. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Пологовий будинок "на папері"

Директорка будівельної компанії, яка ремонтувала один із пологових будинків, внесла у документи неправдиві дані, завищивши обсяги та вартість робіт. Інженер із Управління капітального будівництва, який мав здійснювати технічний нагляд, підписав ці акти без перевірки. Таким чином підрядниця незаконно отримала понад 300 тисяч гривень.

Контейнери за завищеною ціною

Колишній заступник директора Департаменту муніципальної безпеки закупив уживані морські контейнери за ціною, що перевищувала ринкову більш ніж на 450 тисяч гривень. Гроші були перераховані на підставі документів, підписаних самим посадовцем.

Як покарають

Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває, вирішується питання щодо запобіжних заходів.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі затримали заступника начальника місцевого БЕБ за бізнес з окупантами. Також ми повідомляли, що в Одесі бізнесмен приховав 15 мільйонів від держави.