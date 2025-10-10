Видео
Против 8 чиновников одесской мэрии возбудили дела — детали

Против 8 чиновников одесской мэрии возбудили дела — детали

Дата публикации 10 октября 2025 17:03
Коррупция в мэрии Одессы - чиновников подозревают в хищении 7 млн грн
Обыски у одной из подозреваемых. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе чиновники городского совета вместе с представителями частных компаний присваивали бюджетные средства, гуманитарную помощь и подделывали документы. Они нанесли ущерб городу на 7 миллионов. Всем фигурантам уже объявили подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Фиктивные ремонты

Бывший работник Управления капитального строительства Одессы заключил несколько договоров с фирмой и предпринимателем на разработку на разработку проектов для реставрации больницы, памятников архитектуры и реконструкции инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Но никаких работ не было выполнено.

Несмотря на это чиновник подписал акты приемки работ и перечислил почти 3,7 млн грн бюджетных средств на счета подрядчиков.

Генераторы для "своих"

Руководители Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия получили гуманитарную помощь из Германии и Херсонщины — электрогенераторы, которые должны были передать на нужды громады. Вместо этого они отдали их частным лицам и бизнесам — на автомойки, в кафе и жилые дома. Так город потерял технику на более чем 2,2 млн грн. Сейчас эти генераторы изъяты как вещественные доказательства.

Завышенные тарифы на электроэнергию

Руководитель Центра финансирования и хозяйственной деятельности учебных заведений Киевского района подписала невыгодный договор с частной компанией на поставку электроэнергии. В результате цена была завышена, и из городского бюджета излишне потратили более 320 тысяч гривен.

Медицинская техника с НДС

Бухгалтер одного из городских центров первичной медико-санитарной помощи согласовала оплату медицинского оборудования с НДС, хотя во время войны такие закупки должны были быть освобождены от налога. Из-за этого бюджет потерял еще 229 тысяч гривен.

В Одесі викрили посадовців міськради
Деньги, которые нашли у одного из чиновников. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Родильный дом "на бумаге"

Директор строительной компании, которая ремонтировала один из роддомов, внесла в документы ложные данные, завысив объемы и стоимость работ. Инженер из Управления капитального строительства, который должен был осуществлять технический надзор, подписал эти акты без проверки. Таким образом подрядчица незаконно получила более 300 тысяч гривен.

Контейнеры по завышенной цене

Бывший заместитель директора Департамента муниципальной безопасности закупил подержанные морские контейнеры по цене, превышающей рыночную более чем на 450 тысяч гривен. Деньги были перечислены на основании документов, подписанных самим чиновником.

Как накажут

Всем фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Следствие продолжается, решается вопрос о мерах пресечения.

Напомним, мы писали, что в Одессе задержали заместителя начальника местного БЭБ за бизнес с оккупантами. Также мы сообщали, что в Одессе бизнесмен скрыл 15 миллионов от государства.

Одесса кража деньги Одесская область городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
