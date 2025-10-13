Видео
Экс-мэра Аккермана на Одесчине не выпустили под залог — детали

Экс-мэра Аккермана на Одесчине не выпустили под залог — детали

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:45
Виталию Граждану продлили арест до декабря 2025 года
Экс-мэр Белгород-Днестровского в кабинете. Фото иллюстративное: Виталий Граждан/facebook

Бывшему мэру города Белгород-Днестровский Одесской области отказали в освобождении под залог. Его подозревают в вымогательстве и рейдерстве. Чиновник пробудет под стражей еще как минимум несколько месяцев.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Дело против экс-мэра

Дело против экс-мэра

Во время очередного заседания по делу против Виталия Граждана, прокуратура просила продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Зато адвокат обвиняемого ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест и восстановлении Граждана в должности.

После изучения материалов коллегия судей приняла решение продлить арест еще на 60 суток — до 2 декабря 2025 года. Также экс-мэра оставили отстраненным от должности на этот же период.

Что известно о Виталии Граждане

Бывшего мэра Белгорода-Днестровского подозревают в попытке завладения базой отдыха. По данным следствия, он с сообщниками убедил владелицу передать долю объекта подконтрольной фирме, а затем отстранил ее от управления и прибыли. Когда появились покупатели, Граждан начал угрожать женщине и ее родственникам, требуя отдать оставшиеся корпоративные права.

Для реализации схемы он привлек адвоката, регистраторов и нотариусов. Правоохранители задержали его во время получения задатка — 30 тысяч долларов. В 2024 году Граждана отстранили от должности, а с 20 июля он находится под стражей.

Ему инкриминируют организацию вымогательства с угрозой насилия в условиях военного положения. По этой статье предусмотрено до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесском городском совете разоблачили восемь чиновников, которые присвоили миллионы. Также мы писали, что СБУ задержала заместителя начальника одесского БЭБ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
