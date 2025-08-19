Віталія Граждана на Одещині залишили у СІЗО

Віталій Граждан у міськраді. Фото: Віталій Граждан у соцмережі

Колишнього мера міста Білгород-Дністровськ на Одещині Віталія Граждана залишили під вартою ще на 3 місяці. Його підозрюють у організації схеми з вимагання коштів з погрозою насильства в умовах воєнного стану.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Залишили під вартою

Приморський райсуд не задовільнив клопотання сторони захисту Білгорода-Дністровського ексмера Віталія Граждана про зміну запобіжного заходу. Замість бажаного домашнього арешту, його залишили під вартою ще на 60 днів.

Таке рішення судді пояснили тим, що захисники обвинуваченого не надали документів, які б свідчили, що з'явились нові обставини для зміни запобіжного заходу.

У чому обвинувачують мера

Колишный мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан разом зі спільниками обманом переконав власницю бази відпочинку передати об'єкт підконтрольному йому товариству. Спочатку жінка отримала 50% корпоративних прав на комплекс, але згодом її усунули від управління та доходів.

Коли знайшлися покупці, ексмер Білгород-Дністровського разом із посібниками погрожували їй та її родичам фізичною розправою, якщо вона не передасть решту прав. Для реалізації схеми фігурант залучив знайомого адвоката, реєстраторів та нотаріусів. Віталія Граждана затримали під час отримання 30 тис. доларів завдатку.

У 2024 році Віталія Граждана було відсторонено від посади. Йому оголошено підозру за організацію вимагання з погрозою насильства в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України). За це Граждану загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Віталія Граждана відсторонили від посади. А також про те, як мер Білгород-Дністровського сперечався із підлітками.