Виталия Граждана в Одесской области оставили в СИЗО

Бывшего мэра города Белгород-Днестровск Одесской области Виталия Граждана оставили под стражей еще на 3 месяца. Его подозревают в организации схемы по вымогательству средств с угрозой насилием в условиях военного положения.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Оставили под стражей

Приморский райсуд не удовлетворил ходатайство стороны защиты бывшего Белгорода-Днестровского мэра Виталия Граждана об изменении меры пресечения. Вместо желаемого домашнего ареста, его оставили под стражей еще на 60 дней.

Такое решение судьи объяснили тем, что защитники обвиняемого не предоставили документов, которые бы свидетельствовали, что появились новые обстоятельства для изменения меры пресечения.

В чем обвиняют мэра

Экс-мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан вместе с сообщниками обманом убедил владелицу базы отдыха передать объект подконтрольному ему обществу. Сначала женщина получила 50% корпоративных прав на комплекс, но впоследствии ее отстранили от управления и доходов.

Когда нашлись покупатели, экс-мэр Белгород-Днестровского вместе с пособниками угрожали ей и ее родственникам физической расправой, если она не передаст остальные права. Для реализации схемы фигурант привлек знакомого адвоката, регистраторов и нотариусов. Виталия Граждана задержали во время получения 30 тыс. долларов задатка.

В 2024 году Виталий Граждан был отстранен от должности. Ему объявлено подозрение за организацию вымогательства с угрозой насилия в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины). За это Граждану грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

