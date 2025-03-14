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Екснардепка Кормишкіна визнала вину — прокурор озвучив умови

14 березня 2025 14:22
Аркадій Пастула - Редактор
Кормишкіна визнала свою провину на судовому засіданні — що відомо
Ірина Кормишкіна. Фото: facebook.com/TransparencyInternationalUkraine
Аркадій Пастула - Редактор

Колишня народна депутатка Ірина Кормишкіна визнала свою провину під час першого судового засідання у пʼятницю, 14 березня. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уклав угоду.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine у Facebook.

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Кормишкіна визнала вину

"14 березня 2025 року відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Захист просив провести закрите засідання, і суд частково задовольнив клопотання — якщо під час слухання пролунають персональні дані, засідання закриють", — йдеться у повідомленні.

У лютому 2025 року прокурор скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Кормишкіної та її чоловіка. Він зазначив, що угоди були ініційовані стороною захисту під час досудового розслідування.

Під час підготовчого засідання прокурор повідомив, що в угоді зазначені такі умови для Ірини Кормишкіної:

  • щире каяття;
  • перерахування 20 млн грн до державного бюджету;
  • донат на ЗСУ — 1 млн грн протягом 5 місяців;
  • "викриття один одного";
  • суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;
  • позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки.

"Ірина та Юрій Кормишкіни свою провину визнали. Чоловік екснардепки, поза іншим, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном. Доля цієї поїздки залежить від рішення прокурора", — йдеться у повідомленні.

Суддя також звернула увагу на відсутність поручителів на засіданні, зокрема Давида Арахамії та Віталія Кіма. Захист пояснив, що не було необхідності викликати їх, але суддя не погодилася з цим.

Відомо, що засідання відклали. Наступного разу буде розглянуто угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна.

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Допис Transparency International Ukraine. Фото: скриншот
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Допис Transparency International Ukraine. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ірині Кормишкіній оголосили підозру в декларуванні недостовірних даних та незаконному збагаченні.

А Юрію Кормишкіну оголосили підозру в легалізації незаконно отриманого майна і недекларування нерухомості.

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