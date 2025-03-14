Кормышкина признала свою вину на судебном заседании — что известно

Экс-нардеп Кормышкина признала вину — прокурор озвучил условия
Бывший народный депутат Ирина Кормышкина признала свою вину во время первого судебного заседания в пятницу, 14 марта. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заключил сделку.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Facebook.
Кормышкина признала вину
"14 марта 2025 года состоялось первое судебное заседание по делу экс-нардепа Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина. Защита просила провести закрытое заседание, и суд частично удовлетворил ходатайство — если во время слушания прозвучат персональные данные, заседание закроют", — говорится в сообщении.
В феврале 2025 года прокурор направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Кормышкиной и ее мужа. Он отметил, что соглашения были инициированы стороной защиты во время досудебного расследования.
Во время подготовительного заседания прокурор сообщил, что в соглашении указаны следующие условия для Ирины Кормышкиной:
- искреннее раскаяние;
- перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;
- донат на ВСУ — 1 млн грн в течение 5 месяцев;
- "разоблачение друг друга";
- общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;
- лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком на два года.
"Ирина и Юрий Кормышкины свою вину признали. Муж экс-нардепа, помимо прочего, просил разрешения выехать за границу для лечения. По его словам, он работает в аграрном бизнесе и подорвался на противотанковой мине и имел перелом позвоночника. Именно поэтому, по мнению Кормышкина, ему нужно проходить лечение за рубежом. Судьба этой поездки зависит от решения прокурора", — говорится в сообщении.
Судья также обратила внимание на отсутствие поручителей на заседании, в частности Давида Арахамии и Виталия Кима. Защита объяснила, что не было необходимости вызывать их, но судья не согласилась с этим.
Известно, что заседание отложили. В следующий раз будет рассмотрено соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина.
Напомним, Ирине Кормышкиной объявили подозрение в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении.
А Юрию Кормышкину объявили подозрение в легализации незаконно полученного имущества и недекларировании недвижимости.
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