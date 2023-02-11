Одеса та район були зі світлом по 18 годин: ситуацію може погіршити обстріл 10 лютого.

Експериментальні графіки у дії: світло в будинках одеситів було по 18 годин
У компанії ДТЕК тестують нові графіки відключень, за якими вдалося гарантовано подавати енергію абонентам у "білих зонах". Статистику зіпсував обстріл рф напередодні.
Заявили в компанії ДТЕК Одеські електромережі.
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"В Одеській області в тестовому режимі почали діяти нові графіки. За підсумками другого дня, вдалося забезпечити 100% будинків клієнтів світлом в гарантовані години", — йдеться у зверненні.
Відтак, в Одесі та районі світло було в середньому 18 годин на добу. А от в області трохи менше — в середньому 17. Проте у компанії застерігають, що ситуація може змінитися через ракетний та обстріл дронами-камікадзе енергосистеми України.
"Після вчорашніх атак ворогом на енергооб’єкти, значно знизилися ліміти електроенергії через зменшення виробництва генерації. Тому тривалість відключень була дещо більшою", — підсумовують у ДТЕК.
В разі невизначених графіків треба звертатися на гарячу лінію ДТЕК. Режим подачі електроенергії може бути переглянутий.
Тестування нових графіків
Тестувати подачу електроенергії за новим поділом груп ДТЕК розпочав кілька днів тому. 9 лютого пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.
"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні ДТЕКу.
Нагадаємо, напередодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.