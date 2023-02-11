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Експериментальні графіки у дії: світло в будинках одеситів було по 18 годин

11 лютого 2023 12:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одеса та район були зі світлом по 18 годин: ситуацію може погіршити обстріл 10 лютого.
Мешканці одеської області були зі світлом 17 годин
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

У компанії ДТЕК тестують нові графіки відключень, за якими вдалося гарантовано подавати енергію абонентам у "білих зонах". Статистику зіпсував обстріл рф напередодні. 

Заявили в компанії ДТЕК Одеські електромережі

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"В Одеській області в тестовому режимі почали діяти нові графіки. За підсумками другого дня, вдалося забезпечити 100% будинків клієнтів світлом в гарантовані години", — йдеться у зверненні.

Відтак, в Одесі та районі світло було в середньому 18 годин на добу. А от в області трохи менше — в середньому 17. Проте у компанії застерігають, що ситуація може змінитися через ракетний та обстріл дронами-камікадзе енергосистеми України. 

"Після вчорашніх атак ворогом на енергооб’єкти, значно знизилися ліміти електроенергії через зменшення виробництва генерації. Тому тривалість відключень була дещо більшою", — підсумовують у ДТЕК.

В разі невизначених графіків треба звертатися на гарячу лінію ДТЕК. Режим подачі електроенергії може бути переглянутий.

Тестування нових графіків

Тестувати подачу електроенергії за новим поділом груп ДТЕК розпочав кілька днів тому. 9 лютого пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось  забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.

"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні ДТЕКу. 

Нагадаємо, напередодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

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