Одесса и район были со светом по 18 часов: ситуацию может усугубить обстрел 10 февраля.

Экспериментальные графики в действии: свет в домах одесситов был по 18 часов
В компании ДТЭК тестируют новые графики отключений, по которым удалось гарантированно подавать электричество абонентам в "белых зонах". Статистику испортил обстрел рф накануне.
Заявили в компании ДТЭК Одесские электросети.
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"В Одесской области в тестовом режиме начали действовать новые графики. По итогам второго дня удалось обеспечить 100% домов клиентов светом в гарантированные часы", — говорится в обращении.
Следовательно, в Одессе и районе свет был в среднем 18 часов в сутки. А вот в области чуть меньше — в среднем 17. Однако в компании предостерегают, что ситуация может измениться из-за ракетного и обстрела дронами-камикадзе энергосистемы Украины.
"После вчерашних атак врагом на энергообъекты значительно снизились лимиты электроэнергии из-за уменьшения производства генерации. Поэтому продолжительность отключений была несколько больше", — заключают в ДТЭК.
В случае неопределенных графиков следует обращаться на горячую линию ДТЭК. Режим подачи электроэнергии может быть пересмотрен.
Тестирование новых графиков
Тестировать подачу электроэнергии по новому разделению групп ДТЭК начал несколько дней назад. 9 февраля прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.
"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесчины", — говорится в сообщении ДТЭКа.
Напомним, накануне противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Это была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.